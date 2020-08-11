Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çimsa 11,19 10,18 9,92 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 11,19 10,18 9,92 MLP Sağlık 18,29 17,19 6,40 Ford Otosan 86,85 81,95 5,98 Şok Marketler 13,42 12,68 5,84 Karsan Otomotiv 3,10 2,93 5,80 Türk Traktör 102,50 97,15 5,51 Bizim Mağazaları 16,76 15,89 5,48 Vestel 17,03 16,21 5,06 Coca Cola İçecek 42,72 40,70 4,96 İş Finansal Kiralama 3,79 3,63 4,41 Çelebi 71,35 68,45 4,24 Şişe Cam 6,20 5,95 4,20 Yapı ve Kredi Bankası 2,12 2,04 3,92 Akçansa 12,38 11,92 3,86 İş Bankası (C) 4,97 4,79 3,76 Kartonsan 674,00 650,10 3,68 Bagfaş 15,99 15,45 3,50 Gözde Girişim 5,38 5,20 3,46 Aksa Enerji 4,79 4,63 3,46 Arçelik 22,52 21,80 3,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA