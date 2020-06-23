Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 20,98 19,48...
23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|20,98
|19,48
|7,70
|Karsan Otomotiv
|2,72
|2,55
|6,67
|Şekerbank
|1,42
|1,34
|5,97
|Gübre Fabrikaları
|31,28
|29,64
|5,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,04
|13,47
|4,23
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,70
|3,53
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,12
|3,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,70
|23,92
|3,26
|Vestel
|16,71
|16,20
|3,15
|Kardemir (D)
|3,00
|2,91
|3,09
|Türk Telekom
|8,02
|7,78
|3,08
|Albaraka Türk
|1,69
|1,64
|3,05
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,14
|6,98
|2,29
|Borusan Mannesmann
|11,31
|11,06
|2,26
|Doğan Holding
|1,98
|1,94
|2,06
|Soda Sanayii
|6,07
|5,95
|2,02
|Alarko Holding
|5,67
|5,56
|1,98
|Turkcell
|16,72
|16,40
|1,95
|Ford Otosan
|72,35
|71,05
|1,83
|Global Yatırım Holding
|3,93
|3,86
|1,81
Kaynak: AA