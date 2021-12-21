Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ziraat GMYO2,612,475,67
Alarko Holding12,0511,524,60
Vakıflar Bankası3,923,764,26
Akbank7,637,334,09
Odaş Elektrik1,391,343,73
Türkiye Sigorta5,084,962,42
Halkbank5,014,902,24
Yapı ve Kredi Bankası3,563,492,01
Albaraka Türk1,811,781,69
İş Bankası (C)7,727,601,58
Türk İlaç Serum12,1311,971,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,476,391,25
Zorlu Enerji1,701,681,19
Akçansa20,7620,541,07
Şekerbank1,101,090,92
Verusa Holding46,9046,500,86
Emlak Konut GMYO2,362,340,85
Halk GMYO2,372,350,85
Torunlar GMYO4,054,020,75
Garanti BBVA11,6611,580,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

 BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title