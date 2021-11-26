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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum13,0611,889,93
Kerevitaş Gıda5,204,945,26
Netaş Telekomünikasyon20,2619,295,03
Kartonsan62,6560,204,07
Deva Holding29,8828,843,61
Hektaş11,4911,133,23
Ege Endüstri1.722,001.669,403,15
Mavi Giyim73,0071,252,46
Selçuk Ecza Deposu10,9610,702,43
Migros Ticaret44,3443,402,17
QUA Granite Hayal Yapı12,0211,791,95
Tümosan Motor ve Traktör18,2317,901,84
Eczacıbaşı İlaç7,127,001,71
Çan2 Termik11,6911,511,56
Akçansa18,0017,751,41
Kervan Gıda13,2213,071,15
Gübre Fabrikaları76,8076,100,92
SASA Polyester39,4839,140,87
Şok Marketler Ticaret14,5014,400,69
Sarkuysan17,9017,790,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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