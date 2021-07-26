Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 21,20 20,10 5,47 RTA Laboratuvarları 21,54 20,68 4,16 Çemaş Döküm 1,18 1,14 3,51 Otokar 279,60 270,20 3,48 Torunlar GMYO 3,42 3,31 3,32 Aksa Enerji 12,20 11,87 2,78 Verusa Holding 45,60 44,40 2,70 Kardemir (D) 7,45 7,26 2,62 Türk Traktör 169,20 164,90 2,61 Tofaş Oto. Fab. 31,06 30,32 2,44 Gübre Fabrik. 49,86 48,74 2,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,97 6,82 2,20 Brisa 21,42 20,96 2,19 Coca Cola İçecek 82,80 81,15 2,03 Vestel Beyaz Eşya 47,30 46,38 1,98 Petkim 5,40 5,30 1,89 İş Y. Men. Değ. 13,19 12,95 1,85 MLP Sağlık 23,16 22,74 1,85 Karsan Otomotiv 3,83 3,77 1,59 Eczacıbaşı Yatırım 38,06 37,52 1,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan