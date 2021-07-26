Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil21,2020,105,47
RTA Laboratuvarları21,5420,684,16
Çemaş Döküm1,181,143,51
Otokar279,60270,203,48
Torunlar GMYO3,423,313,32
Aksa Enerji12,2011,872,78
Verusa Holding45,6044,402,70
Kardemir (D)7,457,262,62
Türk Traktör169,20164,902,61
Tofaş Oto. Fab.31,0630,322,44
Gübre Fabrik.49,8648,742,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,976,822,20
Brisa21,4220,962,19
Coca Cola İçecek82,8081,152,03
Vestel Beyaz Eşya47,3046,381,98
Petkim5,405,301,89
İş Y. Men. Değ.13,1912,951,85
MLP Sağlık23,1622,741,85
Karsan Otomotiv3,833,771,59
Eczacıbaşı Yatırım38,0637,521,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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