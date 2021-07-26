Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|20,10
|5,47
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|20,68
|4,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,14
|3,51
|Otokar
|279,60
|270,20
|3,48
|Torunlar GMYO
|3,42
|3,31
|3,32
|Aksa Enerji
|12,20
|11,87
|2,78
|Verusa Holding
|45,60
|44,40
|2,70
|Kardemir (D)
|7,45
|7,26
|2,62
|Türk Traktör
|169,20
|164,90
|2,61
|Tofaş Oto. Fab.
|31,06
|30,32
|2,44
|Gübre Fabrik.
|49,86
|48,74
|2,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|6,82
|2,20
|Brisa
|21,42
|20,96
|2,19
|Coca Cola İçecek
|82,80
|81,15
|2,03
|Vestel Beyaz Eşya
|47,30
|46,38
|1,98
|Petkim
|5,40
|5,30
|1,89
|İş Y. Men. Değ.
|13,19
|12,95
|1,85
|MLP Sağlık
|23,16
|22,74
|1,85
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,77
|1,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|37,52
|1,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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