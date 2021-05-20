Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi86,5079,908,26
Fenerbahçe Futbol30,5428,447,38
Enerjisa Enerji10,9710,613,39
Zorlu Enerji2,222,153,26
Vestel32,5431,583,04
Karsan Otomotiv4,794,672,57
Parsan31,8631,142,31
Borusan Mannesmann28,1827,622,03
Gübre Fabrikaları63,7562,551,92
Kartonsan63,8062,601,92
Halk GMYO3,303,241,85
Coca Cola İçecek83,8082,351,76
Aksa16,1915,921,70
Petkim6,366,261,60
İş Yatırım Menkul Değerler17,8417,581,48
İndeks Bilgisayar7,287,181,39
Deva Holding28,6628,301,27
Kervan Gıda16,7816,601,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,398,320,84
Odaş Elektrik2,492,470,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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