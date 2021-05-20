Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|86,50
|79,90
|8,26
|Fenerbahçe Futbol
|30,54
|28,44
|7,38
|Enerjisa Enerji
|10,97
|10,61
|3,39
|Zorlu Enerji
|2,22
|2,15
|3,26
|Vestel
|32,54
|31,58
|3,04
|Karsan Otomotiv
|4,79
|4,67
|2,57
|Parsan
|31,86
|31,14
|2,31
|Borusan Mannesmann
|28,18
|27,62
|2,03
|Gübre Fabrikaları
|63,75
|62,55
|1,92
|Kartonsan
|63,80
|62,60
|1,92
|Halk GMYO
|3,30
|3,24
|1,85
|Coca Cola İçecek
|83,80
|82,35
|1,76
|Aksa
|16,19
|15,92
|1,70
|Petkim
|6,36
|6,26
|1,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,84
|17,58
|1,48
|İndeks Bilgisayar
|7,28
|7,18
|1,39
|Deva Holding
|28,66
|28,30
|1,27
|Kervan Gıda
|16,78
|16,60
|1,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|8,32
|0,84
|Odaş Elektrik
|2,49
|2,47
|0,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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