Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,256,708,21
Otokar350,80331,105,95
Bera Holding31,2429,784,90
Koza Altın113,40108,404,61
Koza Madencilik14,0513,553,69
İpek Doğal Enerji12,7512,343,32
Brisa25,3024,582,93
Aksa16,5016,042,87
TAV Havalimanları21,2420,682,71
Pegasus71,6569,902,50
MLP Sağlık24,8624,381,97
Doğan Holding2,942,891,73
İhlas Holding0,590,581,72
Türk Hava Yolları12,1611,981,50
Alkim Kimya17,0816,841,43
Halkbank4,304,241,42
Odaş Elektrik2,392,361,27
Şişe Cam7,517,421,21
Coca Cola İçecek77,4576,551,18
GSD Holding1,751,731,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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