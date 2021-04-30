Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,25
|6,70
|8,21
|Otokar
|350,80
|331,10
|5,95
|Bera Holding
|31,24
|29,78
|4,90
|Koza Altın
|113,40
|108,40
|4,61
|Koza Madencilik
|14,05
|13,55
|3,69
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|12,34
|3,32
|Brisa
|25,30
|24,58
|2,93
|Aksa
|16,50
|16,04
|2,87
|TAV Havalimanları
|21,24
|20,68
|2,71
|Pegasus
|71,65
|69,90
|2,50
|MLP Sağlık
|24,86
|24,38
|1,97
|Doğan Holding
|2,94
|2,89
|1,73
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Türk Hava Yolları
|12,16
|11,98
|1,50
|Alkim Kimya
|17,08
|16,84
|1,43
|Halkbank
|4,30
|4,24
|1,42
|Odaş Elektrik
|2,39
|2,36
|1,27
|Şişe Cam
|7,51
|7,42
|1,21
|Coca Cola İçecek
|77,45
|76,55
|1,18
|GSD Holding
|1,75
|1,73
|1,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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