Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol31,9029,0010,00
Ege Gübre267,90245,709,04
Aksa Enerji12,9512,463,93
Petkim6,576,333,79
Torunlar GMYO3,843,732,95
Selçuk Ecza Deposu11,2510,992,37
Karsan Otomotiv3,833,761,86
Türk Traktör218,60214,701,82
Bagfaş23,1022,701,76
Bursa Çimento3,803,741,60
Hektaş30,1029,641,55
Koza Altın115,20114,001,05
Zorlu Enerji2,122,100,95
İndeks Bilgisayar30,6430,420,72
MLP Sağlık22,2022,080,54
Eczacıbaşı İlaç6,586,550,46
Anadolu Efes22,2622,160,45
Türk Hava Yolları11,7011,650,43
İpek Doğal Enerji12,3912,340,41
Tekfen Holding15,8815,820,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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