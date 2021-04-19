Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 31,90 29,00 10,00 Ege Gübre 267,90 245,70 9,04 Aksa Enerji 12,95 12,46 3,93 Petkim 6,57 6,33 3,79 Torunlar GMYO 3,84 3,73 2,95 Selçuk Ecza Deposu 11,25 10,99 2,37 Karsan Otomotiv 3,83 3,76 1,86 Türk Traktör 218,60 214,70 1,82 Bagfaş 23,10 22,70 1,76 Bursa Çimento 3,80 3,74 1,60 Hektaş 30,10 29,64 1,55 Koza Altın 115,20 114,00 1,05 Zorlu Enerji 2,12 2,10 0,95 İndeks Bilgisayar 30,64 30,42 0,72 MLP Sağlık 22,20 22,08 0,54 Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,55 0,46 Anadolu Efes 22,26 22,16 0,45 Türk Hava Yolları 11,70 11,65 0,43 İpek Doğal Enerji 12,39 12,34 0,41 Tekfen Holding 15,88 15,82 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara