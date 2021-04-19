Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|29,00
|10,00
|Ege Gübre
|267,90
|245,70
|9,04
|Aksa Enerji
|12,95
|12,46
|3,93
|Petkim
|6,57
|6,33
|3,79
|Torunlar GMYO
|3,84
|3,73
|2,95
|Selçuk Ecza Deposu
|11,25
|10,99
|2,37
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,76
|1,86
|Türk Traktör
|218,60
|214,70
|1,82
|Bagfaş
|23,10
|22,70
|1,76
|Bursa Çimento
|3,80
|3,74
|1,60
|Hektaş
|30,10
|29,64
|1,55
|Koza Altın
|115,20
|114,00
|1,05
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,10
|0,95
|İndeks Bilgisayar
|30,64
|30,42
|0,72
|MLP Sağlık
|22,20
|22,08
|0,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|6,55
|0,46
|Anadolu Efes
|22,26
|22,16
|0,45
|Türk Hava Yolları
|11,70
|11,65
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|12,34
|0,41
|Tekfen Holding
|15,88
|15,82
|0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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