Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento11,6712,17-4,11
Vestel24,5825,16-2,31
Doğan Holding3,553,63-2,20
Pegasus77,2578,85-2,03
Borusan Mannesmann34,8235,54-2,03
Sabancı Holding11,2811,51-2,00
Tekfen Holding18,3518,68-1,77
Coca Cola İçecek74,7076,00-1,71
Koç Holding21,7822,12-1,54
Kartonsan90,8092,10-1,41
Verusa Holding47,1447,80-1,38
Bim Mağazalar75,5076,50-1,31
Akbank7,027,11-1,27
Garanti Bankası10,1810,31-1,26
Yapı ve Kredi Bankası3,183,22-1,24
TAV Havalimanları22,4622,74-1,23
Şekerbank1,621,64-1,22
Netaş Telekomünikasyon27,5027,84-1,22
Şok Marketler13,7113,87-1,15
Net Holding3,483,52-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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