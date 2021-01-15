Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|11,67
|12,17
|-4,11
|Vestel
|24,58
|25,16
|-2,31
|Doğan Holding
|3,55
|3,63
|-2,20
|Pegasus
|77,25
|78,85
|-2,03
|Borusan Mannesmann
|34,82
|35,54
|-2,03
|Sabancı Holding
|11,28
|11,51
|-2,00
|Tekfen Holding
|18,35
|18,68
|-1,77
|Coca Cola İçecek
|74,70
|76,00
|-1,71
|Koç Holding
|21,78
|22,12
|-1,54
|Kartonsan
|90,80
|92,10
|-1,41
|Verusa Holding
|47,14
|47,80
|-1,38
|Bim Mağazalar
|75,50
|76,50
|-1,31
|Akbank
|7,02
|7,11
|-1,27
|Garanti Bankası
|10,18
|10,31
|-1,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,18
|3,22
|-1,24
|TAV Havalimanları
|22,46
|22,74
|-1,23
|Şekerbank
|1,62
|1,64
|-1,22
|Netaş Telekomünikasyon
|27,50
|27,84
|-1,22
|Şok Marketler
|13,71
|13,87
|-1,15
|Net Holding
|3,48
|3,52
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500