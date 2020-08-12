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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,82 43,04 -5,16 ...

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
12.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:33

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,82 43,04 -5,16
Ülker Bisküvi 22,46 23,60 -4,83
Bizim Mağazaları 15,48 16,01 -3,31
Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,57 -3,30
Tofaş Oto Fabrikası 22,72 23,46 -3,15
MLP Sağlık 16,88 17,37 -2,82
Ege Endüstri 697,20 717,40 -2,82
Bagfaş 15,85 16,26 -2,52
Kartonsan 635,70 652,10 -2,51
Emlak Konut GMYO 2,02 2,07 -2,42
Özak GMYO 4,04 4,14 -2,42
Alarko Holding 4,95 5,07 -2,37
ASELSAN 17,70 18,10 -2,21
Şekerbank 1,43 1,46 -2,05
Otokar 148,70 151,80 -2,04
Albaraka Türk 1,52 1,55 -1,94
Tat Gıda 9,70 9,89 -1,92
Doğuş Otomotiv 17,30 17,63 -1,87
Anadolu Grubu Holding 17,88 18,21 -1,81
Alarko GMYO 15,19 15,45 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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