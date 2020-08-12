Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,82 43,04 -5,16 ...
12.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|40,82
|43,04
|-5,16
|Ülker Bisküvi
|22,46
|23,60
|-4,83
|Bizim Mağazaları
|15,48
|16,01
|-3,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|7,57
|-3,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,72
|23,46
|-3,15
|MLP Sağlık
|16,88
|17,37
|-2,82
|Ege Endüstri
|697,20
|717,40
|-2,82
|Bagfaş
|15,85
|16,26
|-2,52
|Kartonsan
|635,70
|652,10
|-2,51
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,07
|-2,42
|Özak GMYO
|4,04
|4,14
|-2,42
|Alarko Holding
|4,95
|5,07
|-2,37
|ASELSAN
|17,70
|18,10
|-2,21
|Şekerbank
|1,43
|1,46
|-2,05
|Otokar
|148,70
|151,80
|-2,04
|Albaraka Türk
|1,52
|1,55
|-1,94
|Tat Gıda
|9,70
|9,89
|-1,92
|Doğuş Otomotiv
|17,30
|17,63
|-1,87
|Anadolu Grubu Holding
|17,88
|18,21
|-1,81
|Alarko GMYO
|15,19
|15,45
|-1,68
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Kaynak: AA