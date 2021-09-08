Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|133,20
|123,90
|7,51
|RTA Laboratuvarları
|26,16
|24,44
|7,04
|İhlas Holding
|0,62
|0,59
|5,08
|Türkiye Sigorta
|5,10
|4,90
|4,08
|Verusa Holding
|51,90
|50,60
|2,57
|Aksa
|18,88
|18,43
|2,44
|Gözde Girişim
|6,37
|6,23
|2,25
|Doğuş Otomotiv
|29,12
|28,54
|2,03
|Fenerbahçe Futbol
|35,50
|35,26
|0,68
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,65
|0,61
|Galatasaray Sportif
|3,59
|3,57
|0,56
|Turkcell
|16,01
|15,93
|0,50
|Bim Mağazalar
|69,95
|69,65
|0,43
|Alkim Kimya
|15,42
|15,36
|0,39
|Torunlar GMYO
|4,10
|4,09
|0,24
|Ereğli Demir Çelik
|18,10
|18,06
|0,22
|Enka İnşaat
|10,38
|10,36
|0,19
|Şişe Cam
|8,63
|8,62
|0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500