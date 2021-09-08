Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan133,20123,907,51
RTA Laboratuvarları26,1624,447,04
İhlas Holding0,620,595,08
Türkiye Sigorta5,104,904,08
Verusa Holding51,9050,602,57
Aksa18,8818,432,44
Gözde Girişim6,376,232,25
Doğuş Otomotiv29,1228,542,03
Fenerbahçe Futbol35,5035,260,68
Zorlu Enerji1,661,650,61
Galatasaray Sportif3,593,570,56
Turkcell16,0115,930,50
Bim Mağazalar69,9569,650,43
Alkim Kimya15,4215,360,39
Torunlar GMYO4,104,090,24
Ereğli Demir Çelik18,1018,060,22
Enka İnşaat10,3810,360,19
Şişe Cam8,638,620,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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