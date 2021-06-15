Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Emlak Konut GMYO2,232,182,29Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,23 2,18 2,29 Ege Endüstri 1.282,00 1.258,90 1,83 Selçuk Ecza Deposu 9,19 9,06 1,43 İndeks Bilgisayar 6,63 6,55 1,22 Mavi Giyim 53,35 52,85 0,95 Polisan Holding 2,85 2,83 0,71 Fenerbahçe Futbol 38,14 37,92 0,58 Akiş GMYO 1,97 1,96 0,51 GSD Holding 2,03 2,02 0,50 Kardemir (D) 7,67 7,64 0,39 Doğan Holding 2,96 2,95 0,34 Çemtaş 13,74 13,70 0,29 Karsan Otomotiv 3,76 3,75 0,27 Şok Marketler Ticaret 10,96 10,94 0,18 Anadolu Efes 23,42 23,40 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Şampiyon dövüşçü deve kurban için 40 bin liradan satışa çıktı