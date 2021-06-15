Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Emlak Konut GMYO2,232,182,29Ege Endüstri1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Emlak Konut GMYO2,232,182,29
Ege Endüstri1.282,001.258,901,83
Selçuk Ecza Deposu9,199,061,43
İndeks Bilgisayar6,636,551,22
Mavi Giyim53,3552,850,95
Polisan Holding2,852,830,71
Fenerbahçe Futbol38,1437,920,58
Akiş GMYO1,971,960,51
GSD Holding2,032,020,50
Kardemir (D)7,677,640,39
Doğan Holding2,962,950,34
Çemtaş13,7413,700,29
Karsan Otomotiv3,763,750,27
Şok Marketler Ticaret10,9610,940,18
Anadolu Efes23,4223,400,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Şampiyon dövüşçü deve kurban için 40 bin liradan satışa çıktı
Şampiyon dövüşçü deve kurban için 40 bin liradan satışa çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Funda Eryiğit Seren Serengil Erkan Petekkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:19:02. #1.13#

title