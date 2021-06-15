Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Emlak Konut GMYO2,232,182,29Ege Endüstri1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|2,18
|2,29
|Ege Endüstri
|1.282,00
|1.258,90
|1,83
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|9,06
|1,43
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|6,55
|1,22
|Mavi Giyim
|53,35
|52,85
|0,95
|Polisan Holding
|2,85
|2,83
|0,71
|Fenerbahçe Futbol
|38,14
|37,92
|0,58
|Akiş GMYO
|1,97
|1,96
|0,51
|GSD Holding
|2,03
|2,02
|0,50
|Kardemir (D)
|7,67
|7,64
|0,39
|Doğan Holding
|2,96
|2,95
|0,34
|Çemtaş
|13,74
|13,70
|0,29
|Karsan Otomotiv
|3,76
|3,75
|0,27
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|10,94
|0,18
|Anadolu Efes
|23,42
|23,40
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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