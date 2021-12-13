Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|34,86
|31,86
|9,42
|Tüpraş
|186,40
|173,00
|7,75
|İzmir Demir Çelik
|2,94
|2,74
|7,30
|Anadolu Grubu Holding
|47,60
|44,98
|5,82
|Ereğli Demir Çelik
|28,24
|26,72
|5,69
|Alkim Kimya
|21,54
|20,50
|5,07
|Anadolu Efes
|31,76
|30,24
|5,03
|Kardemir (D)
|11,43
|10,89
|4,96
|Sarkuysan
|22,18
|21,22
|4,52
|Şişe Cam
|16,47
|15,79
|4,31
|ASELSAN
|25,54
|24,50
|4,24
|SASA Polyester
|48,96
|47,02
|4,13
|Aksa Enerji
|10,13
|9,73
|4,11
|Petkim
|9,65
|9,27
|4,10
|Arçelik
|51,75
|49,74
|4,04
|Alarko GMYO
|31,28
|30,10
|3,92
|Eczacıbaşı İlaç
|7,81
|7,52
|3,86
|Enerjisa Enerji
|14,76
|14,22
|3,80
|Hektaş
|15,18
|14,65
|3,62
|Aygaz
|25,14
|24,28
|3,54
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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