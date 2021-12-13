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Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa34,8631,869,42
Tüpraş186,40173,007,75
İzmir Demir Çelik2,942,747,30
Anadolu Grubu Holding47,6044,985,82
Ereğli Demir Çelik28,2426,725,69
Alkim Kimya21,5420,505,07
Anadolu Efes31,7630,245,03
Kardemir (D)11,4310,894,96
Sarkuysan22,1821,224,52
Şişe Cam16,4715,794,31
ASELSAN25,5424,504,24
SASA Polyester48,9647,024,13
Aksa Enerji10,139,734,11
Petkim9,659,274,10
Arçelik51,7549,744,04
Alarko GMYO31,2830,103,92
Eczacıbaşı İlaç7,817,523,86
Enerjisa Enerji14,7614,223,80
Hektaş15,1814,653,62
Aygaz25,1424,283,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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