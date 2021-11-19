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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus97,35101,00-3,61Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus97,35101,00-3,61
Türk Hava Yolları17,6018,00-2,22
Yapı Kredi 3,553,60-1,39
TürkiyeSınai Kalkınma Bankası1,561,58-1,27
Mavi Giyim75,9576,75-1,04
TAV Havalimanları29,4029,70-1,01
ARD Bilişim Teknolojileri50,8051,30-0,97
Türk Telekom9,119,19-0,87
Şekerbank1,141,15-0,87
Ziraat GMYO2,332,35-0,85
Enka İnşaat13,0013,11-0,84
Koç Holding27,8628,04-0,64
İş Bankası (C)7,197,21-0,28
Tümosan Motor ve Traktör17,0717,10-0,18
Türk Traktör184,10184,40-0,16
Doğuş Otomotiv43,9844,04-0,14
BİM Mağazalar66,9066,95-0,07
Anadolu Grubu Holding33,2033,22-0,06
Migros Ticaret42,2042,22-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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