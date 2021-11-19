Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 97,35 101,00 -3,61 Türk Hava Yolları 17,60 18,00 -2,22 Yapı Kredi 3,55 3,60 -1,39 TürkiyeSınai Kalkınma Bankası 1,56 1,58 -1,27 Mavi Giyim 75,95 76,75 -1,04 TAV Havalimanları 29,40 29,70 -1,01 ARD Bilişim Teknolojileri 50,80 51,30 -0,97 Türk Telekom 9,11 9,19 -0,87 Şekerbank 1,14 1,15 -0,87 Ziraat GMYO 2,33 2,35 -0,85 Enka İnşaat 13,00 13,11 -0,84 Koç Holding 27,86 28,04 -0,64 İş Bankası (C) 7,19 7,21 -0,28 Tümosan Motor ve Traktör 17,07 17,10 -0,18 Türk Traktör 184,10 184,40 -0,16 Doğuş Otomotiv 43,98 44,04 -0,14 BİM Mağazalar 66,90 66,95 -0,07 Anadolu Grubu Holding 33,20 33,22 -0,06 Migros Ticaret 42,20 42,22 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi