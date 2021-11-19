Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus97,35101,00-3,61Türk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|97,35
|101,00
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|17,60
|18,00
|-2,22
|Yapı Kredi
|3,55
|3,60
|-1,39
|TürkiyeSınai Kalkınma Bankası
|1,56
|1,58
|-1,27
|Mavi Giyim
|75,95
|76,75
|-1,04
|TAV Havalimanları
|29,40
|29,70
|-1,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,80
|51,30
|-0,97
|Türk Telekom
|9,11
|9,19
|-0,87
|Şekerbank
|1,14
|1,15
|-0,87
|Ziraat GMYO
|2,33
|2,35
|-0,85
|Enka İnşaat
|13,00
|13,11
|-0,84
|Koç Holding
|27,86
|28,04
|-0,64
|İş Bankası (C)
|7,19
|7,21
|-0,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,07
|17,10
|-0,18
|Türk Traktör
|184,10
|184,40
|-0,16
|Doğuş Otomotiv
|43,98
|44,04
|-0,14
|BİM Mağazalar
|66,90
|66,95
|-0,07
|Anadolu Grubu Holding
|33,20
|33,22
|-0,06
|Migros Ticaret
|42,20
|42,22
|-0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500