Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|290,50
|272,00
|6,80
|SASA Polyester
|29,98
|28,34
|5,79
|Borusan Mannesmann
|23,78
|22,84
|4,12
|Jantsa Jant Sanayi
|73,50
|70,70
|3,96
|Otokar
|273,00
|263,50
|3,61
|Nuh Çimento
|37,76
|36,66
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|49,88
|48,50
|2,85
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,25
|12,90
|2,71
|Türk Traktör
|166,60
|162,20
|2,71
|Vestel
|31,16
|30,34
|2,70
|Verusa Holding
|45,92
|44,78
|2,55
|Kardemir (D)
|7,27
|7,09
|2,54
|Ereğli Demir Çelik
|18,37
|17,92
|2,51
|Enka İnşaat
|9,02
|8,80
|2,50
|Ford Otosan
|173,00
|168,80
|2,49
|Ege Gübre
|169,20
|165,10
|2,48
|Aksa Enerji
|11,75
|11,47
|2,44
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,32
|2,27
|2,20
|Anadolu Efes
|22,34
|21,86
|2,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,73
|19,31
|2,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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