Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

28.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:52
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Mannesmann28,1230,30-7,19Selçuk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann28,1230,30-7,19
Selçuk Ecza Deposu15,0415,44-2,59
Netaş Telekomünikasyon24,1824,64-1,87
ARD Bilişim Teknolojileri45,0445,62-1,27
Albaraka Türk2,002,02-0,99
Doğan Holding3,023,05-0,98
Halk GMYO3,353,38-0,89
Pegasus71,4071,90-0,70
Akiş GMYO3,543,56-0,56
Koza Altın94,2094,70-0,53
Türk Traktör158,50159,20-0,44
Türk Hava Yolları12,6912,74-0,39
Anadolu Grubu Holding27,4227,50-0,29
Koza Madencilik15,7515,79-0,25
Halkbank5,445,45-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Engin Özkoç Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Can Bartu Erol Bulut Ömer Bayram Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:02:52. #1.14#
title