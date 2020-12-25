Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:35
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann30,3033,66-9,98
Çelebi149,00160,10-6,93
İpek Doğal Enerji13,4713,77-2,18
Bagfaş20,0620,38-1,57
DO-CO548,50556,50-1,44
Alarko GMYO23,8424,10-1,08
ARD Bilişim Teknolojileri46,4046,86-0,98
Anadolu Grubu Holding27,7828,00-0,79
Odaş Elektrik3,933,96-0,76
Coca Cola İçecek62,2062,60-0,64
Özak GMYO5,075,10-0,59
Aksigorta9,209,25-0,54
Ülker Bisküvi22,8022,84-0,18
Pegasus72,2072,30-0,14
Bizim Mağazaları15,6315,65-0,13
Koç Holding19,9619,97-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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