Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:35
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|30,30
|33,66
|-9,98
|Çelebi
|149,00
|160,10
|-6,93
|İpek Doğal Enerji
|13,47
|13,77
|-2,18
|Bagfaş
|20,06
|20,38
|-1,57
|DO-CO
|548,50
|556,50
|-1,44
|Alarko GMYO
|23,84
|24,10
|-1,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,40
|46,86
|-0,98
|Anadolu Grubu Holding
|27,78
|28,00
|-0,79
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,96
|-0,76
|Coca Cola İçecek
|62,20
|62,60
|-0,64
|Özak GMYO
|5,07
|5,10
|-0,59
|Aksigorta
|9,20
|9,25
|-0,54
|Ülker Bisküvi
|22,80
|22,84
|-0,18
|Pegasus
|72,20
|72,30
|-0,14
|Bizim Mağazaları
|15,63
|15,65
|-0,13
|Koç Holding
|19,96
|19,97
|-0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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