Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bagfaş 14,42 14,81 -2,63 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 14,42 14,81 -2,63 Karsan Otomotiv 2,84 2,90 -2,07 Coca Cola İçecek 44,14 45,00 -1,91 Türk Traktör 92,50 94,30 -1,91 Torunlar GMYO 3,58 3,63 -1,38 Enerjisa Enerji 8,48 8,59 -1,28 Hektaş 11,70 11,81 -0,93 Migros Ticaret 38,24 38,54 -0,78 İş Yatırım Menkul Değerler 7,12 7,14 -0,28 Kordsa Teknik Tekstil 10,91 10,94 -0,27 Selçuk Ecza Deposu 8,03 8,05 -0,25 Çimsa 11,87 11,89 -0,17 Enka İnşaat 6,57 6,58 -0,15 Koç Holding 15,18 15,19 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA