Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI
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Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararı asıldı.

GÜNGÖREN'DE balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararı asıldı. Bina boşaltılırken,yarın ekiplerin binaya gelerek karot örneği alacağı öğrenildi.

Mareşal Çakmak Mahallesi, Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri bugün o binaya gelerek binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı. Bina boşaltılırken, yarın ekiplerin gererek binadan karot örneği alacağı öğrenildi.

"YIKILACAKSA YIKILSIN"

Bina sakinlerinden İrfan Çakıroğlu, "Arkadaşlar oraya tahta koymuş. Balkonda çatlama yok hiçbir şey yok. Burada bir şeyler dönmüş bizim de haberimiz yok ama bizden değerli değil. Yıkılacaksa tabii ki de yıkılsın. Yarın da karot örneği alınacak yıkılacaksa yıkılsın. Burada 8-10 yıl eski binalar var. Depremden sonra gelip baktılar. Hiçbir problem göremediler" dedi.

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Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI
Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI
Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI
Son dakika haberleri: GÜNGÖREN'DEKİ DEMİR DESTEKLİ BİNAYA TAHLİYE KARARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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