GÜNGÖREN'DE SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ

AKINCILAR, SİVAS (DHA) - GÜNGÖREN'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Mustafa Köksal isimli bir kişi göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polis Köksal'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Mustafa Köksal'ı göğsünden, iş yerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Mustafa Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacağından vurulan kişiyi ise hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için ise polis ekipleri çalışma başlattı.