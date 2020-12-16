Son dakika haberleri! Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı

16.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:08
Son dakika haberleri! Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.

Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki bir berbere gelen 2 saldırgan, tabancalarını çıkararak, ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu, bu sırada berberde tıraş olan Ali M. yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 zanlının saldırısı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Uşak'ta doğalgaz kaynaklı üçüncü patlama, yaşlı çift yaralandı
Son dakika haberleri | Uşak'ta doğalgaz kaynaklı üçüncü patlama, yaşlı çift yaralandı
Son dakika haber: Kocaeli'de evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kocaeli'de evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 20:10:39. #1.15#
title