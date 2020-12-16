Son dakika haberleri! Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı
16.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:08
Son dakika gelişmesine göre Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.
Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.
Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki bir berbere gelen 2 saldırgan, tabancalarını çıkararak, ateş açmaya başladı.
Açılan ateş sonucu, bu sırada berberde tıraş olan Ali M. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
2 zanlının saldırısı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok