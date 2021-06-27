Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada

Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de poliste 30 ayrı suç kaydı bulunan Ramazan Yiğit, hiç tanımadığı Halil Ekin'i sokak ortasında yanına çağırıp kafa attı, daha sonra da silahla kovaladı.

Güngören'de poliste 30 ayrı suç kaydı bulunan Ramazan Yiğit, hiç tanımadığı Halil Ekin'i sokak ortasında yanına çağırıp kafa attı, daha sonra da silahla kovaladı. Korku içinde kaçan Halil Ekin, çalıştığı iş yerine kendini atarak silahlı saldırgandan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, 23 Haziran günü akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Yiğit, çalıştığı ayakkabı dükkanından çıkan Halil Ekin'i tanımadığı halde yanına çağırdı. Ramazan Yiğit, ne istediğini anlamak için yanına gelen Ekin'e bir anda kafa attı. Yiğit, ardından kendine karşılık bile vermeyen Halil Ekin'i belinden çıkardığı silahla kovaladı. Ekin, çalıştığı işyerine kendini atarak saldırıdan kurtulurken, şüpheli Ramazan Yiğit, içinde başka kişilerin de bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı. 

ŞİKAYETÇİ OLDU, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşadığı korku dolu anlar sonrası polis merkezine giden Halil Ekin, silahlı saldırgandan şikayetçi oldu. Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliğini belirledikleri Ramazan Yiğit'i Bağcılar'da gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Ramazan Yiğit'in, daha önceden de poliste 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

"'BAKAR MISINIZ' DEDİ, SONRA BANA KAFA ATTI"

Başına gelen olayı Demirören Haber Ajansı'na anlatan Halil Ekin, "Çarşamba akşamı akşam saatlerinde aşağı indik. Tanımadığım 4 kişi vardı arabada. İlk defa gördüğüm kişilerden biri, 'Bakar mısın' dedi ve sonra bana kafa attı. Sonra bana silah çekti. Ben koşmaya başladım binanın içine girdim. Onlar da arabaya binip gittiler. Sebebini bilmiyorum, tanımıyoruz, ilk defa gördüğümüz kişiler. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Kaşımdan yara aldım" dedi. 

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yanına çağırdığı kişiye kafa attığı, ardından belinden çıkardığı silahla onu kovaladığı, kaçan kişinin iş yerine kendini attığı görülüyor. Silahlı saldırganın da geldiği otomobil ile olay yerinden ayrılıyor.


Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada
Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada
Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kazada yaralanan kadına, 'öl' dedi
Kazada yaralanan kadına, 'öl' dedi
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı, o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:55:01. #1.14#

title