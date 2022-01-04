GÜNGÖREN'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ - Haberler
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GÜNGÖREN'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN, Merter'de, seyir halindeki İETT otobüsünün balataları tutuştu.

GÜNGÖREN, Merter'de, seyir halindeki İETT otobüsünün balataları tutuştu. Dumanları gören sürücünün otobüsü durdurmasıyla, yolcular indi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde, Bakırköy istikametine seyir halindeki 34 F 8868 plakalı İETT otobüsünün balataları, saat 08.30 sıralarında yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü durdurdu. Yolcular ise hızla otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesinin ardından otobüsün balatalarındaki yangın, büyümeden söndürüldü.

GÜNGÖREN'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

GÜNGÖREN'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

GÜNGÖREN'DE İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

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