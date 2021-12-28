Son dakika haberleri | Güngören'de evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Güngören'de bir evde çıkan yangın söndürülürken, evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki Bihter Sitesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan Murat Ş., henüz belirlenemeyen nedenle evinde yangın çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evden çıkmak istemeyen ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Murat Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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