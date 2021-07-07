GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
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GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, babasının kullandığı bebek arabasındaki bebeğini yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNGÖREN'de, babasının kullandığı bebek arabasındaki bebeğini yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Menderes Caddesi'nde yaşandı. Alışverişe çıkan çiftten babanın kullandığı bebek arabasındaki bebek, cadde üzerindeki kaldırımda giderlerken yere düştü. Bebek arabasındaki kemer takılmayan bebeğin düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mehmet Fatih Altuç, Kadının biri bebek arabasının kemerini bağlamadan geziyordu. Çocuk düştü, bir esnaf kardeşimiz fark etti. Allah korusun daha beter şeyler de olabilirdi. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Bir alt caddede arabalar geçiyor orada olsaydı daha büyük sıkıntılar olurdu. Büyük bir faciadan dönüldü. Dikkatli olmak gerekiyor. Annelere büyük iş düşüyor dedi.

GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÜNGÖREN'DE BABANIN BEBEK ARABASINDAKİ BEBEĞİ DÜŞÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Haberler
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