Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İSTANBUL (İHA) - Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde 11 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen yangında yabancı uyruklu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa