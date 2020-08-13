Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE 100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA
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Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE 100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

Gelen son dakika haberlerine göre Güngören'de bir tekstil mağazasına gelen maskeli 4 hırsız kısa süre için mağazadan yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldı.

13.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:56

Güngören'de bir tekstil mağazasına gelen maskeli 4 hırsız kısa süre için mağazadan yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, Nesih Özmen Mahallesi'nde 25 Temmuz'da sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir panelvan araçla mağazaya gelen 4 kişiden 3'ü levye yardımıyla tekstil mağazasının kapısını açtı. 1 kişi ise dışarıda bekledi. İş yerine giren 3 hırsız, paketlenmiş olan tekstil ürünlerini araca yükledi. Kısa sürede yaklaşık 100 bin liralık tekstil ürünü çalan 4 hırsız geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, panelvan bir araçla mağazanın önüne gelen hırsızlar bir yandan levyeyle mağazanın kapısını açmaya çalışırken bir yandan da güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışıyor. Kapıyı açan hırsızlar, kısa sürede tekstil ürünlerini geldikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçıyor.

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Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE 100 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: DHA

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