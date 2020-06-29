Son dakika haberleri | Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Son dakika haberleri | Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Son dakika güncel haberi... Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ediyor.

Son dakika haberleri | Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
29.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:02

Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ediyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 985 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 36 bin 438'e yükseldi.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1255'e çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra tedavi edilenlerin sayısı ise 9 bin 956'ya ulaştı.

Singapur'da 202 yeni vaka görüldü

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 202 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısının 43 bin 661'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 37 bin 508 kişi iyileşirken, halen 6 bin 127 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland'da 35 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmedi

Bangkok Post gazetesindeki haberde, son 24 saatte ülkede 7 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 3 bin 169'a yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Tayland'da görülen 7 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu, ülkede son 35 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi.

69,7 milyon nüfuslu ülkede, bugüne dek virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Malezya'da 3 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 3 artarak 8 bin 637'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 121 kişi hayatını kaybederken, son 15 gündür ülkede virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

16 vaka daha sağlığına kavuşurken, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 182'ye indi.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, bugünden sonra ülkeye gelen Malezya vatandaşı ve yabancılara Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Japonya'da yeni 96 vaka tespit edildi

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 96 artışla 19 bin 329'a yükselirken, virüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Son 24 saatte yeni 58 vakanın meydana geldiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 171'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1828, Kanagawa'da 1469, Hokkaido'da 1250, Saitama'da 1107, Çiba'da 950 ve Fukuoka'da 846'ya çıktı.

Japonya'da şimdiye dek Kovid-19 nedeniyle 985 kişi öldü.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 140 bini aştı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 45 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1783'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 4 bin 14 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da 141 bin 801'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te şu ana kadar, Kovid-19 görülen 57 bin 780 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Manşet

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