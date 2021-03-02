Son dakika haberleri | Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine "sahte" Kovid-19 aşısı satıldı
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Son dakika haberleri | Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine "sahte" Kovid-19 aşısı satıldı

02.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:27
Son dakika haberleri | Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine

Son dakika gündem haberine göre Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığı bildirildi.

Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığı bildirildi.

Straitstimes'ın haberine göre, BM misyonunda görevli Taylandlı doktor, Kovid-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.

Doktor, kandırdığı askerlere Kovid-19 aşısı diye "su" enjekte ederken olay aşının üzerinde "etiket" bilgisi olmadığını fark eden bir askerin durumu üstlerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

Taylandlı yetkililer, doktorun görevine son verilerek ülkeye geri gönderildiği ve diplomasının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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