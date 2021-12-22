Son dakika haberleri... Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonu sporcuya 2 ay uzaklaştırma kararı verildi - Haberler Spor
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Son dakika haberleri... Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonu sporcuya 2 ay uzaklaştırma kararı verildi

Son dakika haberleri... Güney Kore'de kış olimpiyatları şampiyonu sporcuya 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Güney Kore'de, kış olimpiyatlarında iki kez şampiyon olan sporcunun, antrenörüyle arasındaki mesajlar nedeniyle iki ay uzaklaştırılma aldığı bildirildi.

Güney Kore'de, kış olimpiyatlarında iki kez şampiyon olan sporcunun, antrenörüyle arasındaki mesajlar nedeniyle iki ay uzaklaştırılma aldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Kore Paten Birliği (KSU), kısa kulvar sürat pateninde iki olimpiyat altın madalyası kazanan Shim Suk-hee'nin antrenörü ile mesajlaşmasında takım arkadaşlarını kötülediği gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı verildiğini açıkladı.

KSU Disiplin Komitesi Başkanı Kim Seong-cheol, Shim'in davranışlarının sporun saygınlığına zarar verdiğini aktardı.

Shim'in, söz konusu karara itiraz etmezse 4 Şubat'ta başlaması planlanan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayabileceği aktarıldı.

Milli takımdan özür dileyip dilemeyeceği sorulan Shim'in, soruya yanıt vermediği belirtildi.

Shim, 2018 Olimpiyatları sırasında diğer sporcu Choi Min-Jeong'u kasıtlı olarak düşürmüş olabileceğini öne süren bir antrenörle yazılı mesajlaşması sonrası tüm Dünya Kupası sezonu boyunca milli takımdan çıkarılmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Spor Haberleri

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