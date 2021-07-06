Son dakika haberleri! Güney Kore'de bir general genç subaya cinsel istismarda bulunmaktan gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Güney Kore'de bir general genç subaya cinsel istismarda bulunmaktan gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Güney Kore'de bir general genç subaya cinsel istismarda bulunmaktan gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Güney Kore ordusunda bir general, genç bir subaya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore ordusunda bir general, genç bir subaya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve gözaltına alınan tuğgeneralin, astsubayın olayı yetkililere bildirmesi üzerine görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Boo Seung-chan, mağdur için "tüm yasal ve kurumsal desteğin" sağlanacağı sözünü vererek "Soruşturma yürütülüyor. Davayı derinlemesine inceleyeceğiz ve gerekli önlemleri alacağız." dedi.

Kışlalarda artan cinsel suç raporları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Güney Kore ordusunda, birkaç ay önce de bir kadın hava kuvvetleri mensubu, meslektaşının saldırısının ardından intihar etmişti.

Soyadı Lee olan başçavuş, mart ayı başında aynı rütbedeki meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve durumu üst rütbelilere bildirmişti.

Mayıs sonunda evinde ölü bulunan başçavuşun intihar ettiği tespit edilmişti.

Haberde, Güney Kore Savunma Bakanlığının mayıs ayından bu yana "diğer cinsel istismar mağdurlarını ortaya çıkarmak ve korumak için bir soruşturma başlattığı, yaklaşık 20 vakayı müfettişlere teslim ettiği" bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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