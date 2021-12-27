Son dakika haberleri: Güney Hindistan'ın dünyaca ünlü geleneksel metal aynaları
AA / Ashik K.s. - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Güney Hindistan'ın Kerala kentinde geleneksel yöntemlerle metal aynalar üreten Hintli girişimciler hem yüzlerce aileye gelir kaynağı sağlıyor hem de bu geleneği dünyaya tanıtıyor.
Güney Hindistan'ın Kerala kentinde geleneksel yöntemlerle metal aynalar üreten Hintli girişimciler hem yüzlerce aileye gelir kaynağı sağlıyor hem de bu geleneği dünyaya tanıtıyor. Metal alaşımları ile üretilen, malzemesi, dayanıklılığı ve estetik tasarımı ile şık bir eşya olan Aranmula metal aynalar tüm dünyanın beğenisini kazanmış durumda.