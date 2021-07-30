Son dakika haberleri | Güney Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklar sebebiyle yangın uyarısı yapıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Avrupa ülkeleri İtalya ve İspanya'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle yeni orman yangınlarının çıkabileceği yönünde uyarı verildi.

Güney Avrupa ülkeleri İtalya ve İspanya'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle yeni orman yangınlarının çıkabileceği yönünde uyarı verildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Sardinya adasında geçen hafta sonu Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazinin yandığı, 1500 kadar kişinin yerinden olduğu büyük yangının ardından Sivil Savunma Ajansı tarafından yeni yangınların çıkabileceği bu nedenle riskin yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Ajansı bölge temsilciliği, Sardinya'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşıp 40 dereceyi ulaşabileceğine dikkati çekerek, Sardinya geneli bugün ve yarın için "turuncu" kategoriye alındı.

Bu arada, yeni yangın riskinin devam ettiği Sardinya adası dışında Sicilya adası ve ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinde de küçük ölçekli orman yangınlarının devam ettiği belirtildi. Yangınları söndürme çalışmalarının da hem havadan hem de karadan sürdüğü bildirildi.

Diğer yandan, orman yangınlarından etkilenen bir diğer ülke de İspanya oldu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde geçen cumartesi başlayıp, bu hafta ortasına kadar devam eden yangında 1700 hektarlık bir alan yandı. Albacete vilayetinde de hafta boyunca süren yangınlarda 2 bin 500 hektarlık alan küle döndü.

İrili ufaklı yangınların devam ettiği ülkede aşırı sıcaklar dolayısıyla yangın riskine dair bazı belde ve bölgelerde yerel halkın uyarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin