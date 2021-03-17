Son dakika haberleri... Güney Asya'da Kovid-19'da aksayan sağlık hizmetleri yüzünden 240 bine yakın anne ve çocuk ölmüş olabilir

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kesintiye uğrayan sağlık hizmetlerinin Güney Asya ülkelerinde yaklaşık 239 bin anne ve çocuğun ölümüne yol açmış olabileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kesintiye uğrayan sağlık hizmetlerinin Güney Asya ülkelerinde yaklaşık 239 bin anne ve çocuğun ölümüne yol açmış olabileceği kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, BM'nin Afganistan, Nepal, Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve Sri Lanka'da Kovid-19 salgını sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptığı "Güney Asya'da Kovid-19 Salgını ve Müdahalesinin Doğrudan ve Dolaylı Etkileri" adlı raporunda, salgın sürecinden en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğu belirtildi.

Raporda, Güney Asya'daki 6 ülkede, salgın nedeniyle aksayan sağlık hizmetlerinin yaklaşık 239 bin anne ve çocuğun ölümüne yol açmış olabileceği bildirildi. Söz konusu ölümlerin 228 binini, beslenme yardımı ve aşılama gibi hizmetlerin aksamasına bağlı olarak 5 yaş altı çocuk ve bebeklerin oluşturduğu tahmin ediliyor.

Hindistan'ın 2020 yılı boyunca çocuk ölümlerinde en çok artışın görüldüğü ülke olduğu belirtilen raporda, çocuk ölümlerinde yüzde 15,4'lük bir artışın görüldüğü Hindistan'ı, yüzde 13 ile Bangladeş'in izlediğine dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, salgına bağlı olarak sosyal hizmetlerde ve sağlık sektöründe meydana gelen aksamaların, Sri Lanka'da gebelikte veya doğum esnasında anne ölümlerinin yüzde 21,5, Pakistan'da yüzde 21,3 oranında arttırmış olabileceği açıklandı.

Yaklaşık 1,8 milyar insanın yaşadığı 6 Güney Asya ülkesinde, bugüne kadar 13 milyon Kovid-19 vakası ve 186 binden fazla virüs kaynaklı can kaybı kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere