Son dakika haber... Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine "terör" suçlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine "terör" suçlaması

Son dakika haber... Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Afrika parlamentosundaki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Zandile Mafe'ye çıkarıldığı mahkemede "terör" suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika parlamentosundaki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Zandile Mafe'ye çıkarıldığı mahkemede "terör" suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan parlamento binasında 2 Ocak'taki yangın çıkarmakla suçlanan 49 yaşında Zandile Mafe, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mafe'ye daha önce karşı karşıya kaldığı 5 suçlamaya ek olarak "terör" suçlaması yönetildi. Mafe'nin parlamento binasına patlayıcı yerleştirip infilak ettirmek yoluyla "terör yasasını ihlal ettiği" belirtildi. Avukat Dali Mpofu ise Mafe'nin tutuklanmasının ardından psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve kendisine paranoyak şizofreni teşhisi konduğunu söyledi. Mahkeme, Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesine karar verirken, dava 11 Şubat'a ertelendi.

Mafe'nin arkadaşları da mahkeme binası dışında toplanarak Mafe'nin "günah keçisi" ilan edildiğini belirtti ve serbest bırakılmasını istedi.

PARLAMENTODAKİ YANGIN 2 OCAK'TA ÇIKMIŞTI

Parlamento binasında 2 Ocak'ta yangın çıkmış, eski toplantı salonunun üzerindeki çatı tamamen yok olmuştu. Alevlerin söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında ise yeniden yangın çıkmıştı. Binada 2 Ocak'taki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Mafe'ye çıkarıldığı ilk mahkemede kundaklama, patlayıcı madde bulundurma, parlamento binasına izinsiz girme, hırsızlık dahil olmak üzere 5 farklı suçlama yönetilmişti. Avukatı, Mafe'nin suçlamaları reddettiğini ve suçsuz olduğunu iddia ettiğini aktarmıştı.

(İHA)

Son dakika haber... Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine terör suçlaması

Son dakika haber... Güney Afrika parlamentosundaki yangının şüphelisine terör suçlaması

Ali Tezel'e 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

 Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKKYPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz.

 Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü 2 gün sonra ülkeden çıkmaya başlayacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title