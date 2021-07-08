Son dakika haberleri | Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik" suçundan 15 ay hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla kentinde teslim olduğu güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik" suçundan 15 ay hapis cezasına mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla kentinde teslim olduğu güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Zuma Vakfının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zuma'nın hapse girmeye karar vererek güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince Zuma'nın 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece yarısından önce teslim olması gerekiyordu.

Gece yarısından önce Zuma'nın evinden Nkandla kent merkezi istikametinde bir araç konvoyu hareket etmişti.

Zuma'nın kendisine verilen yasal sürenin dolmasına dakikalar kala teslim olması dikkat çekti.

Eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu Edward Zuma dün akşam saatlerinde basına verdiği demeçte, 79 yaşındaki babasının tutuklanması halinde kan döküleceğini belirterek "Bu tutuklamaya izin vermeyiz. Polis kan dökmek zorunda kalır çünkü onu canımız pahasına savunuruz." ifadesini kullanmıştı.

Zuma davası

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, iddiaları soruşturan Eyalet Soruşturma Komisyonunun çağrısına rağmen defalarca mahkeme karşısına çıkmayı reddetmişti.

Komisyonun dört ay önce gerçekleştirdiği başvuru sonrasında, Anayasa Mahkemesi 29 Haziran'da Zuma'yı mahkemenin çağrısını dikkate almamak suretiyle "mahkemeye itaatsizlik" suçundan ertelemesiz 15 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Zuma, 4 Temmuz Pazar günü, Nkandla'daki evinin çevresinde destekçileriyle bir araya gelerek basına konuşmuştu.

İnançları için hapse girmekten korkmadığını belirten Zuma, yaşı nedeniyle hapse girmesinin ölüme mahkum olmakla aynı şey olduğunu dile getirmişti.

Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

Devlet Başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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