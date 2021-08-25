Son dakika haberleri! Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın ülkesine iadesini askıya aldı
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Son dakika haberleri! Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın ülkesine iadesini askıya aldı

Son dakika haberleri! Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın ülkesine iadesini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan ve 2018'den beri Güney Afrika'da hapiste olan eski Mozambik Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ülkesine iade edilmesi sürecinin, konunun bazı Mozambikli sivil toplum kuruluşlarınca Johannesburg Yüksek Mahkemesine taşınmasının ardından askıya alındığı bildirildi.

Hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan ve 2018'den beri Güney Afrika'da hapiste olan eski Mozambik Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ülkesine iade edilmesi sürecinin, konunun bazı Mozambikli sivil toplum kuruluşlarınca Johannesburg Yüksek Mahkemesine taşınmasının ardından askıya alındığı bildirildi.

Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola tarafından yapılan açıklamada, Chang'ın ülkesine iade sürecinin, yüksek mahkemede görülecek bu dava sonuçlanana kadar askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Mozambik'in önde gelen çatı sivil toplum kuruluşu Bütçe İzleme Forumu (FMO), Güney Afrika'nın Chang'ı Mozambik makamlarına teslim etmesini durdurmak için salı günü mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, davanın 27 Ağustos'ta görülmesine karar verdi.

FMO Başkanı Adriano Nuvunga, konuya ilişkin açıklamasında, Chang'ın Mozambik'e iadesi durumunda adil bir şekilde yargılanmasından duydukları endişeyi dile getirerek, "Bu itiraz önemlidir çünkü bu iade ancak bir yolsuzluğun cezasız kalmasına hizmet eder." dedi.

3 yıldır cezaevinde bulunuyor

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık bir borç yolsuzluğuna adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık ve rüşvet yaptığı iddiasıyla aranıyordu.

Aynı dönemde Mozambik'in doğal gaz kaynaklarını garanti göstererek 2 milyar dolarlık bir borçlanma yolsuzluğu gerçekleştirmekle suçlanan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık ve rüşvet iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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