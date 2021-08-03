Son dakika haberleri: Güney Afrika'da yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılmasına karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Güney Afrika'da yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılmasına karar verildi

Son dakika haberleri: Güney Afrika'da yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılmasına karar verildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, konuya ilişkin basın açıklamasında, ülkede bu yıl yapılması planlanan yerel seçimlerin, bir mahkeme kararıyla ertelenmemesi durumunda 27 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Alınan bu kararın, seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi yönündeki önerilerle çelişmediğini ifade eden Dlamini-Zuma, Güney Afrika Seçim Komisyonunun (IEC) seçimlerin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesine başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamada da çok partili seçimler yapılmasına ilişkin anayasal emre uymanın ve vatandaşların demokratik haklarını kullanarak kamu temsilcilerini seçme hakkının önemi vurgulandı.

Açıklamada, ANC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, can güvenliği ve seçmen hakları da dikkate alınmak suretiyle, kesin seçim tarihi konusunda kanıta dayalı karar verilebilmesi için seçimlerin 6 ayı geçmeyecek şekilde ertelenmesine destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir
Magazin Alişan Tuğba Özay Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Güney Afrika'da yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılmasına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:48:56. #1.16#

title