Son dakika haberleri! Güney Afrika'da parlamento yangını şüphelisinin kefalet talebi reddedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde mahkeme, 2 Ocak'ta meydana gelen parlamento yangınının şüphelisi olarak tutuklu yargılanan Zandile Mafe'nin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Yargıç Michelle Adams, Mafe'nin kefaletle serbest bırakılması için istisnai koşullar taşımadığına hükmederek kefalet talebinin reddedilmesine karar verdi.

Mafe, 2 Ocak'ta parlamentoda çıkan yangınla ilişkili Parlamento binasına izinsiz giriş, kundaklama, hırsızlık ve terör suçlamasıyla yargılanıyor. Parlamento bölgesi çevresinde yaşayan bir evsiz olan Mafe, yangının hemen ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. 49 yaşındaki Mafe, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi daha önce, paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için bir akıl hastanesinde 30 gün denetim altına alınmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme ise Mafe'nin psikiyatrik gözlem için sevk edilmeden önce hiç sorgulanmamış olmasının hukuk dışı olduğu gerekçesiyle alt mahkemenin aldığı bu kararın iptaline karar vermişti.

Parlamento binasında 2 Ocak'ta çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis kullanılamaz hale gelmişti.