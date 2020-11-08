Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

08.11.2020 01:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:10
Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

Son dakika haber: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 736 bine yaklaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 736 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 40 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 789'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1731 artışla 735 bin 906'ya yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 963 bin 174 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 678 bin 738'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 878 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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