Son dakika haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vakalarında rekor sayıda artış Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 9 bin 63 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 9 bin 63 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor sayıda artış yaşanırken, son 24 saatte 9 bin 63 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 177 bin 124'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 745 bin 153 test yapıldı.

Son 24 saatte 108 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 952'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 86 bin 298'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA