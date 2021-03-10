Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencilerin harç ücretlerini protestosunda 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üniversite harç ücretlerini protesto eden öğrencilerin düzenlediği gösteride 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.