Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencilerin harç ücretlerini protestosunda 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencilerin harç ücretlerini protestosunda 1 kişi hayatını kaybetti

10.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:16
Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencilerin harç ücretlerini protestosunda 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üniversite harç ücretlerini protesto eden öğrencilerin düzenlediği gösteride 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üniversite harç ücretlerini protesto eden öğrencilerin düzenlediği gösteride 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Ülkenin Johannesburg kentindeki Wits Üniversitesi öğrencileri, üniversite harçlarını protesto etti.

Ateş yakarak yolları trafiğe kapatan göstericilere polis müdahale etti.

Gösteride güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonrası çıkan olaylarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olaylar sırasında harç ücretlerini protesto eden öğrencilerden bazılarının yaralandığı ve gözaltına alındığı görüldü.

Polis ise olaylarla ilgili henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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