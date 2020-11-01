Son dakika haberleri! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 725 bini aştı
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Son dakika haberleri! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 725 bini aştı

01.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:24
Son dakika haberleri! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 725 bini aştı

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1770 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 725 bin 542'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1770 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 725 bin 542'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 46 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 276 olduğu ülkede vaka sayısı 1770 artışla 725 bin 542'ye çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 822 bin 973 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iyileşenlerin sayısı 654 bin 182 oldu.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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