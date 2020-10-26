Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 715 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 715 bini geçti

26.10.2020 01:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 01:08
Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 715 bini geçti

Son dakika haberi: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1622 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 715 bin 868'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1622 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 715 bin 868'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 968 olduğu ülkede, vaka sayısı 1622 artışla 715 bin 868'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 697 bin 939 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananların 646 bin 170'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Sakarya Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 715 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 01:08:35. #1.15#
title