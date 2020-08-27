Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 615 bini aştı
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Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 615 bini aştı

Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 684 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 615 bin 701'e yükseldi.

Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 615 bini aştı
27.08.2020 02:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 02:45

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 684 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 615 bin 701'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 194 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 502'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 615 bin 701'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 598 bin 973 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 525 bin 242'si ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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