Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 aşılarının finansmanı için kamu borçlanmasına gidiyor
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Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 aşılarının finansmanı için kamu borçlanmasına gidiyor

22.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:28
Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19 aşılarının finansmanı için kamu borçlanmasına gidiyor

Bir son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 aşı programının finansmanı için kamu borçlarını artıracaklarını bildirdi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 aşı programının finansmanı için kamu borçlarını artıracaklarını bildirdi.

Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının satın alma maliyetlerinin büyük zorluklar getirdiğini belirterek, aşıların finansmanının birincil kaynağının kamu borçlanması olacağını ifade etti.

Uygulanacak aşı programının halkın refahı için hayati önem taşıyan bir kamu malı olduğuna işaret eden Ramaphosa, "Bu nedenle 'kamu borçlanmasının artması' anlamına gelse de kamu finansmanının kullanılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramaphosa, bu aşı programının "ülke tarihinin en büyük lojistik uygulaması" olacağını kaydederek, programın Güney Afrikalı olsun ya da olmasın ülke sınırları içerisindeki herkese ulaşmasını gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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