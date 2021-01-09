Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız"

09.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:02
Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Kongre binasının basılmasını "şok edici" olarak nitelendirerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Kongre binasının basılmasını "şok edici" olarak nitelendirerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ulusal medya kuruluşu SABC'ye verdiği demeçte, 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesini değerlendirdi.

Yaşanan olayları "şok edici" bir gelişme olarak değerlendiren Ramaphosa, "Yorumculardan birinin, ABD'nin Güney Afrika'dan ve Nelson Mandela'dan öğrenilecek çok şeyi olduğunu söylediğini duyduğumda çok sevindim. Eğer gerçekten bizden bir şey öğrenmek istiyorlarsa, Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, yaşanan olayların ABD demokrasisini temellerinden sarstığını belirterek, ABD'nin bu süreci usullere ve anayasaya uygun şekilde yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948-1994 yılları arasında apartheid (ırk ayrımı) sistemi uygulanmıştı. 1994 yılında gerçekleştirilen ilk demokratik seçimde Nelson Mandela, ülkenin ilk siyahi cumhurbaşkanı seçilmiş ve ülkede demokratikleşme sürecini başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Prens William Kate Middleton
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Hisarcık Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 23:07:04. #1.15#
title