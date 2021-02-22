Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni ile Sabancı Kültür Merkezi'nde Dokuz Eylül Üniversitesince düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa iştirak edecek.

(İzmir/14.00/16.00/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş