Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE

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Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/16.30/18.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin