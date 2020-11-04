Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE
04.11.2020 01:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:26
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.
(Ankara/13.30/16.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş