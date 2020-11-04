Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.